Lecce, bufera Liverani: esonerato, ecco il comunicato ufficiale (Di mercoledì 19 agosto 2020) A sorpresa Fabio Liverani è stato esonerato. Con un comunicato ufficiale il Lecce ha dato notizia, l’allenatore non era riuscito a salvarsi dopo aver portato la squadra salentina dalla Serie C alla Serie A ma è un comunicato bollente quello scritto dalla società Leccese: “L’U.S. Lecce S.P.A. comunica di aver sollevato in data odierna dall’incarico di tecnico della prima squadra il Sig. Fabio Liverani. Con riferimento ai rapporti di lavoro intercorrenti con il tecnico su menzionato l’US Lecce riserva ogni opportuna valutazione in ordine ad eventuali profili di responsabilità”. Leggi su sportface

