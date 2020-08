Juventus, svelato l’erede di Pirlo: ecco chisarà il tecnico dell’Under 23 (Di mercoledì 19 agosto 2020) Juventus – Proprio l’ex centrocampista bianconera era l’uomo designato per guidare la squadra B della Juve, che milita nella serie C. Poi è arrivato l’esonero di Maurizio Sarri e proprio Pirlo ne ha preso il posto in prima squadra. Quindi ora è l’Under 23 che necessita di un nuovo allenatore. Nei giorni scorsi si è parlato di un ballottaggio tra Lamberto Zauli e Alberto Gilardino, ma ora la società pare abbia preso la sua decisione. Juventus, le ultimissime sull’U23 Come riporta il giornalista Romeo Agresti, sempre attento alle vicende in casa Juve, è Lamberto Zauli ad essere in pole position per la panchina dell’Under 23. Per l’ex trequartista del Vicenza si tratterebbe di una promozione, visto che ha guidato con successo la squadra Under 19 ... Leggi su juvedipendenza

LeoWolf1992 : RT @FIGCfemminile: ? Si torna in campo con la #SerieAFemminile @TIM_vision ?? Calcio d'inizio il 22 agosto ?? Il calendario con tutte le gi… - Angelo_Z93 : RT @FIGCfemminile: ? Si torna in campo con la #SerieAFemminile @TIM_vision ?? Calcio d'inizio il 22 agosto ?? Il calendario con tutte le gi… - ColucciLc : RT @FIGCfemminile: ? Si torna in campo con la #SerieAFemminile @TIM_vision ?? Calcio d'inizio il 22 agosto ?? Il calendario con tutte le gi… - StoriaAmore79 : Juve, svelato il nome del vero attaccante che vuole Andrea Pirlo: e' clamoroso! IL COLPO? - LKinoshi : RT @pistogol_real: Grazie @LKinoshi, per aver svelato l’arcano. #XoxoGossipGirl ECCO PERCHÈ LA JUVENTUS HA PRESO PIRLO! (Ce lo dice Pistocc… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus svelato Juve, svelato il nome del vero attaccante che vuole Andrea Pirlo Calciomercato.com Impresa del Lione contro la Juventus, Francesca Brienza racconta Rudi Garcia

Intervistata da L’Equipe Francesca Brienza, giornalista e compagna di Rudi Garcia, svela i segreti dell’allenatore del Lione che ha eliminato la Juventus dalla Champions League: “Il mestiere di allena ...

Juve, ipotesi Lacazette: le richieste dell'Arsenal per il bomber

La Juventus, viste le difficoltà ad arrivare ad Arkadiusz Milik, avrebbe virato con decisione su Alexandre Lacazette, attaccante francese dell'Arsenal. Il bomber ha il contratto in scadenza tra un ann ...

Intervistata da L’Equipe Francesca Brienza, giornalista e compagna di Rudi Garcia, svela i segreti dell’allenatore del Lione che ha eliminato la Juventus dalla Champions League: “Il mestiere di allena ...La Juventus, viste le difficoltà ad arrivare ad Arkadiusz Milik, avrebbe virato con decisione su Alexandre Lacazette, attaccante francese dell'Arsenal. Il bomber ha il contratto in scadenza tra un ann ...