Il retroscena | Fares | l’Inter si informa Ma la Lazio resta in pole

Lazio e SPAL sono sempre in contatto per chiudere l'operazione Mohamed Fares. Avevo raccontato, la scorsa settimana, che subito dopo Ferragosto ci sarebbe stato un incontro per chiudere, magari con il coinvolgimento di una contropartita tecnica (Palombi). Ma la vicenda David Silva ha provocato nervosismi e slittamenti. L'incontro potrebbe esserci prima del weekend, la Lazio resta comunque in pole malgrado un sondaggio dell'Inter negli ultimi giorni, sondaggio non approfondito e che conferma la grande stima nei riguardi di un terzino che i nerazzurri avevano praticamente preso prima dell'infortunio.

