Il Paradiso delle Signore oggi, 19 agosto: Federico decide di lasciare Roberta (Di mercoledì 19 agosto 2020) Trama e anticipazioni Il Paradiso delle Signore puntata di oggi: Marcello è sicuro che Federico abbia capito che tra lui e Roberta ci sia stato qualcosa. La ragazza presa dal rimorso svela al Cattaneo di aver baciato il Barbieri. Una verità che scatena in Federico una profonda delusione tanto da partire per la Svizzera senza di lei. Intanto Riccardo vuole convincere Angela ad accompagnarlo al matrimonio di Adelaide. La ragazzaArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

