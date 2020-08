Il laureato: Dustin Hoffman afferrò il seno di Anne Bancroft e poi scoppiò a ridere (Di mercoledì 19 agosto 2020) Anne Bancroft non sapeva che Dustin Hoffman le avrebbe afferrato il seno nella camera d'albergo durante le prove de Il laureato. Durante le prove de Il laureato, quando arrivò il momento di inscenare il primo incontro di Dustin Hoffman e Anne Bancroft nella camera d'albergo, Bancroft non sapeva che Hoffman le avrebbe afferrato il seno. Oltre al gesto improvviso l'attrice fu anche sbigottita dalla successiva reazione di Dustin e del regista. Hoffman decise di farlo perché quel gesto gli ricordava gli studenti che cercavano di afferrare con nonchalance i seni delle ragazze nell'ingresso di scuola, fingendo ... Leggi su movieplayer

zazoomblog : Il laureato: Dustin Hoffman afferrò il seno di Anne Bancroft e poi scoppiò a ridere - #laureato: #Dustin #Hoffman… - andrewpasq : «#Illaureato» in tv. Dustin Hoffman molesto e Gene Hackman licenziato: ecco i 15 segreti del film #cinema - Sapiens4Homo : RT @Corriere: «Il laureato» in tv. Le molestie di Hoffman e la rivincita (dopo 50 anni) di Mrs Robins... - angiuoniluigi : RT @Corriere: «Il laureato» in tv. Le molestie di Hoffman e la rivincita (dopo 50 anni) di Mrs Robins... - Corriere : «Il laureato» in tv. Le molestie di Hoffman e la rivincita (dopo 50 anni) di Mrs Robinson: I 15 segreti -

Stasera in tv 19 agosto, su Rete 4 in seconda serata il film Il laureato che lanciò Dustin Hoffman. La trama

Anne Bancroft non sapeva che Dustin Hoffman le avrebbe afferrato il seno nella camera d'albergo durante le prove de Il laureato. Durante le prove de Il laureato, quando arrivò il momento di inscenare ...