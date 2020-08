Il Carabiniere che ha visto i resti ossei: "Un dono di Dio". Trovati dei vestiti: "Sono di Gioele" (Di mercoledì 19 agosto 2020) È una scena straziante quella emersa tra i cespugli della collina di Caronia, a circa 200 metri dall’autostrada Messina-Palermo e alcune centinaia di metri dal traliccio dove è stato rintracciato il cadavere di Viviana Parisi. Elementi che fanno pensare all’azione di animali come cani randagi e cinghiali, che avrebbero trascinato e smembrato il piccolo cadavere che per gli investigatori è quasi certamente di Gioele.A trovare i resti ossei quasi certamente appartengono al bimbo di 4 anni, scomparso il 3 agosto scorso con la madre poi trovata morta, è stato un ex Carabiniere in pensione Giuseppe Di Bello, 55 anni, di Capo D’Orlando. Inizialmente è stato trovato solo il tronco del piccolo cadavere. Molto distante, successivamente, è stata rinvenuta la testa. I ... Leggi su huffingtonpost

_Carabinieri_ : Pontevico (BS): un uomo, redarguito dalla barista per il suo comportamento, estrae un coltello, minacciando donna e… - MestaErrabunda : RT @HuffPostItalia: Il Carabiniere che ha visto i resti ossei: 'Un dono di Dio'. Trovati dei vestiti: 'Sono di Gioele' - elgaucheros : RT @LaStampa: Un ex carabiniere di 55 anni, ecco chi è l’uomo che ha trovato i resti di Gioele - LaStampa : Un ex carabiniere di 55 anni, ecco chi è l’uomo che ha trovato i resti di Gioele - Noovyis : (Giuseppe Di Bello: chi è l’ex carabiniere che ha trovato i resti che forse sono di Gioele Mondello) Playhitmusic… -

Ultime Notizie dalla rete : Carabiniere che Il carabiniere che dopo mesi ha vinto il virus LA NAZIONE Isola del Giglio: Tiemme ringrazia i Carabinieri per i controlli di sicurezza a bordo bus

Infatti, già da alcune settimane, Tiemme ha segnalato ai Carabinieri locali svariati episodi che hanno reso necessari controlli e approfondimenti mirati, specie nelle ore più critiche dei servizi ...

Caronia, le ricerche del piccolo Gioele: "Hanno trovato alcuni resti"

L'uomo che ha lanciato l'allarme fa parte dei volontari che questa ... Poi l'allarme lanciato dall'ex carabiniere. Come riporta AdnKronos, alcune fonti investigative parlano del "busto di un bambino ...

Infatti, già da alcune settimane, Tiemme ha segnalato ai Carabinieri locali svariati episodi che hanno reso necessari controlli e approfondimenti mirati, specie nelle ore più critiche dei servizi ...L'uomo che ha lanciato l'allarme fa parte dei volontari che questa ... Poi l'allarme lanciato dall'ex carabiniere. Come riporta AdnKronos, alcune fonti investigative parlano del "busto di un bambino ...