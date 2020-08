Epic Games vs Apple, la faida rischia di danneggiare irreparabilmente gli sviluppatori mobile che usano Unreal Engine (Di mercoledì 19 agosto 2020) La guerra fra Epic Games e Apple non mostra segni di cedimento e anzi, il rischio che esploda in qualcosa decisamente più controverso è quantomeno reale.Per chi non fosse aggiornato sulla situazione, qualche giorno fa Epic ha introdotto un'opzione di pagamento diretto in Fortnite mobile, bypassando le microtransazioni dell'App Store. Questa mossa ha spinto Apple a rimuovere il battle royale dal proprio negozio.Epic, per tutta risposta, ha denunciato Apple all'antitrust, invitando anche i giocatori a supportare la crociata. Apple, in segno di rappresaglia, ha minacciato di cancellare tutti gli account da sviluppatore iOS di Epic.Leggi altro... Leggi su eurogamer

infoitscienza : Apple ad Epic Games: fino al 28 agosto per cambiare rotta, poi sarà fuori per sempre - MatteoSpi0 : @Takkuz @FurnoDaniele @domenicopanacea Epic Games ha accettato i ToS dell’App Store appena ha aperto il suo account… - MatteoSpi0 : @domenicopanacea Totalmente Apple. Quelli di Epic Games stanno pagando l’affitto, come lo paga qualsiasi azienda in… - ale_vacca98 : @MariangelaPira Epic Games possiede anche Unreal Engine, che viene utilizzato da tantissimi sviluppatori di videogi… - ale_vacca98 : @MariangelaPira Su Android é comunque possibile scaricare fortnite da altri store come quello di samsung, su iOS l'… -