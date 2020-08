Dall’Inghilterra, Newcastle su Ronaldo: è il sogno della nuova proprietà (Di mercoledì 19 agosto 2020) Non si placano le voci sul futuro di Cristiano Ronaldo, del resto qualora la Juventus fosse costretta a cedere uno tra CR7 e Paulo Dybala la società non avrebbe dubbi: per costi ed età il sacrificato sarebbe senza dubbio il fuoriclasse portoghese. L’eliminazione in Champions con il Lione, l’esonero di Sarri e l’avvento dell’esordiente Pirlo … L'articolo Dall’Inghilterra, Newcastle su Ronaldo: è il sogno della nuova proprietà Leggi su dailynews24

