Dalla finale playoff di B alla 500 Miglia di Indy: temperature altissime su DAZN (Di mercoledì 19 agosto 2020) UN SOGNO CHIAMATO “SERIE A” : LA PAROLA AI MISTER NESTA E ITALIANO Ancora poche ore e scopriremo chi tra Spezia e Frosinone farà compagnia a Benevento e Crotone nella prossima stagione di Serie A Tim. I liguri affronteranno la gara di ritorno, in onda su DAZN giovedì 20 agosto alle 21:15, forti del vantaggio dell’andata che, anche in caso di pareggio, regalerebbe alla squadra di Vincenzo Italiano un biglietto per la massima serie. In casa Spezia c’è molto entusiasmo per quella che potrebbe essere la prima volta in Serie A Dalla nascita del club. Italiano non canta vittoria e resta focalizzato sui 90 minuti anche se potrebbero essere gli ultimi sulla panchina dello Spezia come accennato ai microfoni di DAZN durante l’ultima intervista post partita. ... Leggi su sportfair

