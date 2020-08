Covid-19, screening su persone rientrate dall’esterno: i numeri dell’Asl di Avellino (Di mercoledì 19 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Asl di Avellino comunica che nella giornata di oggi sono stati effettuati n. 292 tamponi ai cittadini della provincia di Avellino, a seguito di segnalazione di rientro dall’estero. Di questi:⁃ n. 180 ad Avellino ⁃ n. 50 ad Ariano ⁃ n. 32 a Sant’Angelo dei Lombardi⁃ n. 30 da Unità mobile a domicilio Covid-19, tre postazioni per i tamponi in Irpinia: circa novecento le richieste L'articolo Covid-19, screening su persone rientrate dall’esterno: i numeri dell’Asl di Avellino proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

In Toscana sono 10.925 i casi di positività al Coronavirus, 40 in più rispetto a ieri (11 identificati in corso di tracciamento e 29 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 0,4% in più rispett ...

Non ci sono nuove vittime, altre 12 guarigioni. L'età media dei nuovi casi è 38 anni. Sono stati individuati in otto province toscane diverse FIRENZE — Altri 40 nuovi casi di Covid in Toscana, secondo ...

