Coronavirus, Galli su La7: “Le discoteche non andavano riaperte. Abbiamo molto più virus in Italia di quello che ci viene portato dall’estero” (Di mercoledì 19 agosto 2020) “Non avremmo mai dovuto avere questo tema da dibattere: le discoteche non dovevano essere riaperte in nessun caso. Punto. L’errore fondamentale è che in questo tipo di situazione era assolutamente prematuro e fuori luogo andare ad aprire le discoteche”. Sono le parole di Massimo Galli, primario del reparto Malattie Infettive dell’ospedale Sacco di Milano, intervenendo nella trasmissione“In onda” (La7). E aggiunge: “Ovviamente i titolari delle discoteche , come tutti gli imprenditori danneggiati dal covid, hanno subito danni economici. Credo che di questo qualcuno se ne debba occupare, ma riaprire in questo momento le discoteche non era assolutamente il caso. E purtroppo i numeri ci dicono che le cose stanno effettivamente così. ... Leggi su ilfattoquotidiano

fattoquotidiano : Coronavirus, Galli su La7: “Le discoteche non andavano riaperte. Abbiamo molto più virus in Italia di quello che ci… - fanpage : Massimo Galli non usa mezzi termini #17Agosto #mascherine - imusumarra : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, Galli su La7: “Le discoteche non andavano riaperte. Abbiamo molto più virus in Italia di quello che ci vi… - grandehermano1 : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, Galli su La7: “Le discoteche non andavano riaperte. Abbiamo molto più virus in Italia di quello che ci vi… - clikservernet : Coronavirus, Galli su La7: “Le discoteche non andavano riaperte. Abbiamo molto più virus in Italia di quello che ci… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Galli Coronavirus, Galli su La7: “Le discoteche non andavano riaperte Il Fatto Quotidiano Coronavirus Veneto, la regione con più aumenti. I numeri per provincia

Si abbassa l’età dei contagiati: se nei primi mesi della pandemia emergevano nella grande maggioranza i casi registrati in persone anziane, adesso le infezioni sono rilevate soprattutto nei giovani, t ...

Coronavirus, Galli su La7: “Le discoteche non andavano riaperte. Abbiamo molto più virus in Italia di quello che ci viene portato dall’estero”

“Non avremmo mai dovuto avere questo tema da dibattere: le discoteche non dovevano essere riaperte in nessun caso. Punto. L’errore fondamentale è che in questo tipo di situazione era assolutamente pre ...

Si abbassa l’età dei contagiati: se nei primi mesi della pandemia emergevano nella grande maggioranza i casi registrati in persone anziane, adesso le infezioni sono rilevate soprattutto nei giovani, t ...“Non avremmo mai dovuto avere questo tema da dibattere: le discoteche non dovevano essere riaperte in nessun caso. Punto. L’errore fondamentale è che in questo tipo di situazione era assolutamente pre ...