Cinque gialli italiani per l’estate (Di mercoledì 19 agosto 2020) Roberto Costantini Anche le pulci prendono la tosse Roberto Costantini Solferino pagg 270, euro 15 Difficile restituire la verità tutta intera di quanto è successo in quella manciata di giorni, a fine febbraio, che ha precipitato l’Italia nella tempesta della pandemia. Infinite le tessere da connettere assieme per ricostruire il quadro di una vicenda piena di contraddizioni, slanci generosi e azioni avventate con le quali non abbiamo ancora finito di fare i conti. Come in Italia in quelle prime ore, anche ad Adeago, paesone immaginario ma non troppo della Bergamasca, dove Roberto Costantini ha ambientato il suo romanzo noir, le voci allarmate che arrivano prima dalla Cina, poi dalla contigua Codogno sembrano lontanissime. Faticano a incidere sulla routine di ogni giorno: lavoro, carte, affari, calcio, sesso. Mentre l’Atalanta promette di spaccare ... Leggi su iodonna

francoliver2 : Storia del virus molto controversa, accordi con la cina dei cinque stalle mi fanno montare qualche lecito dubbio, f… - peteW4P : Cinque verdi fanno un viola Cinque gialli fanno un K - ginocchiaapunta : a me già manca quel brutto muso nero senza un canino, gli occhi gialli, gli agguati alle cinque del mattino. -

Ultime Notizie dalla rete : Cinque gialli Il “giallo” dei cinque casi COVID in Puglia di giovani, che giallo non era… Bufale.net Cinque film in streaming dedicati al mito dell'investigatore privato

Cosa ci appassiona maggiormente della figura del detective privato? Il fascino sornione dell’antieroe, la trama intricata dei misteri che deve risolvere o le atmosfere torbide in cui svolge le proprie ...

Viviana Parisi, la dj morta aveva paura che le togliessero il figlio Gioele

«Viviana temeva che i servizi sociali potessero toglierle il bambino perché era stata due-tre volte in ospedale per problemi di carattere mentale». E questa sua paura, di cui parla l’avvocato Claudio ...

Cosa ci appassiona maggiormente della figura del detective privato? Il fascino sornione dell’antieroe, la trama intricata dei misteri che deve risolvere o le atmosfere torbide in cui svolge le proprie ...«Viviana temeva che i servizi sociali potessero toglierle il bambino perché era stata due-tre volte in ospedale per problemi di carattere mentale». E questa sua paura, di cui parla l’avvocato Claudio ...