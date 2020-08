Ciambella al tiramisù: ricetta golosissima e perfetta (Di mercoledì 19 agosto 2020) La Ciambella al tiramisù è una ricetta golosissima! Un dolce ideale per colazione ma anche per fine pasto dal sapore unico e inconfondibile che ricorda il tiramisù. La ricetta La Ciambella al tiramisù è una ricetta golosissima. Un dolce ideale per colazione ma anche per fine pasto. Con un sapore unico e inconfondibile che ricorda il tiramisù ed una consistenza sofficissima, la Ciambella piace proprio a tutti anche ai più piccoli. Vediamo insieme la ricetta Ingredienti 250 gr farina 00 2 uova 170 gr zucchero 170 ml panna a temperatura ambiente 1 bustina lievito per dolci 50 ml olio semi 30 gr cacao 1 e 1/2 tazzina caffè FORSE TI INTERESSA ANCHE ... Leggi su bloglive

TuaSorella_85 : @holy__motors Una ciambella fritta con lo zucchero... il tiramisù non mi piace molto -

Ultime Notizie dalla rete : Ciambella tiramisù