Carlo d’Inghilterra rinuncia a fare il «contadino». La corona è più vicina? (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il principe Carlo, ormai da trentacinque anni, s’è trovato un mestiere parallelo a quello di erede al trono: il contadino. Nella sua azienda agricola biologica Duchy Home Farm, 700 ettari all’interno della residenza di Highgrove House, il primogenito della regina Elisabetta, fiero dei suoi ortaggi bio e di pecore e mucche curate con l’omeopatia, non solo ama sporcarsi le mani di terra ma parla pure – così dice il libro On Royalty – con le piante e con le galline. Vero o no, certo è che la passione ambientale di Carlo ha sempre dato i suoi frutti anche in termini di denaro: la sua sontuosa azienda agricola fattura ogni anno centinaia di migliaia di sterline. Leggi su vanityfair

