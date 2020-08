Bergomi: “Sono un estimatore di Gattuso. Non fa più solo la fase difensiva” (Di mercoledì 19 agosto 2020) Beppe Bergomi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. “In questi anni, siccome ha vinto sempre la Juventus, il secondo posto sembrava sempre un fallimento. Quindi non si riusciva a capire se rifondare la squadra o se essere riconoscenti ad un gruppo. Quando poi cambi guida tecnica qualcosa cambia. So di andare contro corrente, ma credo che Sarri abbia fatto un mezzo miracolo a vincere il campionato. Non era facile motivare quel gruppo di giocatori. Sono un estimatore di Gattuso, non fa più solo la fase difensiva ma cerca di sviluppare anche un gioco offensivo anche pressando alto gli avversari. Credo che il Napoli per tornare competitivo abbia bisogno di 2-3 acquisti”. L'articolo Bergomi: “Sono un estimatore di ... Leggi su ilnapolista

