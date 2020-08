Animali: servono maggiori tutele (Di mercoledì 19 agosto 2020) maggiori tutele per gli Animali I diritti degli AnimaliL'aumento delle pene non basta La prospettiva comune di giustiziamaggiori tutele per gli Animali Torna su Se si guarda al nostro sistema giuridico non può non rilevarsi che occorre implementare il codice civile e quello penale per ottenere una maggiore e migliore tutela in favore degli Animali. Il che significa, ad esempio, aumentare le pene che sanzionano i reati contro gli Animali, ritenute pericolosamente lievi. Tuttavia, ciò non basta. Luca Goldoni si chiedeva tempo fa sulle pagine del Corriere della Sera perché mai il maiale suscitasse pietà e l'anguilla tagliata viva in più parti non suscitasse eguale reazione. E perché ci si ... Leggi su studiocataldi

StudioCanu : Animali: servono maggiori tutele - StudioCataldi : Animali: servono maggiori tutele: Maggiori tutele per gli animali I diritti degli animaliL… - ElisaZuffi : @mamabuange Cerca di non dargli troppo peso anche se so che non è facile.Gli animali servono,nei momenti di sconfor… - ironguard_l : @salomone_l Ci diamo dati una salvata con Silva. Un giocatore che preferisce la Real Sociedad alla Lazio vuol dire… - Maryterry661 : RT @mvbrambilla: Cara @raffaellamennoia e cari amici, ho scritto al presidente della regione Sicilia Musumeci: È UNO SCANDALO CHE LA STATA… -

Ultime Notizie dalla rete : Animali servono Cani trovati impiccati a una ringhiera. Sidnaco infuriato: "Atti inqualificabili" SardiniaPost Cani impiccati a Olbiamare, sdegno del sindaco: “Atti delinquenziali inqualificabili”

Impiccati a una recinzione. È la tremenda fine fatta alcuni giorni fa da due cani, esemplari di AmStaff – American staffordshire terrier – nella zona di Olbiamare. A denunciare la macabra scoperta, su ...

Cani trovati impiccati a una ringhiera. Sidnaco infuriato: “Atti inqualificabili”

Impiccati a una recinzione. È la fine fatta fare alcuni giorni fa da due cani, esemplari di AmStaff (American staffordshire terrier), nella zona di Olbiamare, ingresso sud della città galurese. A denu ...

Impiccati a una recinzione. È la tremenda fine fatta alcuni giorni fa da due cani, esemplari di AmStaff – American staffordshire terrier – nella zona di Olbiamare. A denunciare la macabra scoperta, su ...Impiccati a una recinzione. È la fine fatta fare alcuni giorni fa da due cani, esemplari di AmStaff (American staffordshire terrier), nella zona di Olbiamare, ingresso sud della città galurese. A denu ...