Andrea Delogu attaccata su Twitter risponde per le rime (Di mercoledì 19 agosto 2020) Andrea Delogu criticata sui social per La Vita in Diretta Estate: la conduttrice risponde per le rime. “Il programma è seguitissimo” Andrea Delogu all’attacco sui social network. La conduttrice de La Vita in Diretta Estate è stata criticata su Twitter per la sua trasmissione che conduce insieme a Marcello Masi. Ben precise le accuse nei confronti della giornalista. Ascolti bassi ed una trasmissione votata ad argomenti troppi seri in netta controtendenza con la “leggerezza dell’estate”. La donna ha prima risposto con un “Figura barbina” per poi entrare nel dettaglio. Delogu ha sottolineato come la trasmissione abbia un buon seguito, con uno share davvero buono intorno al 13% ... Leggi su bloglive

eliophilia : Andrea Delogu non è per niente fatta per programmi del genere, non riesce a estraniarsi, non ha la giusta mancanza… - iPhaele : Oggi scopriamo che i nostri amici di Twitter credono che sia Andrea Delogu a decidere i collegamenti e ad inviare i… - zazoomblog : “Stai zitto!”. Andrea Delogu stavolta non la manda giù e perde la pazienza. Una furia mai vista in diretta - #“Sta… - Gloria123411 : @vitaindiretta Andrea Delogu è distrutta oggi. - gpgmonti : Andrea Delogu mi sembra assolutamente inadatta al ruolo che le hanno voluto assegnare....inutile, insignificante ,… -