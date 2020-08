All’Arena Multisala Gaveli l’anteprima campana de “Il Delitto di Mattarella” (Di mercoledì 19 agosto 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Dopo la serata di musica e cinema del 20 agosto, incentrata sul concerto di Nicola Piovani, venerdì 21 agosto ci sarà un altro dei momenti chiave di Corto e a capo 2020. All’Arena del Multisala Gaveli di Benevento si terrà la proiezione di Il Delitto Mattarella, il nuovo film di Aurelio Grimaldi, che sarà presente per un incontro insieme al direttore della fotografia Alfio D’Agata. Il film racconta l’uccisione del presidente della Regione Sicilia Piersanti Mattarella il 6 gennaio 1980 e a causa del blocco dell’uscita durante il lockdown è finalmente in circolazione, in anteprima per la Campania proprio a Benevento. Il regista e il direttore della fotografia saranno presenti per introdurre alla visione del loro film. La seconda parte ... Leggi su anteprima24

