Zarco "Chiarito con Rossi, scuse da Morbidelli per le sue parole" (Di martedì 18 agosto 2020) 'Con Franco abbiamo parlato tanto, ma solo via messaggi, era già partito - spiega Zarco in un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport - Con Valentino siamo stati circa quindici minuti da soli, ed è ... Leggi su reggio2000

Graziam61 : RT @Eurosport_IT: 'Ho chiarito con Valentino Rossi, non sono un assassino' ?? Johann Zarco ritorna sulla dinamica dell'incidente e sulle po… - Eurosport_IT : 'Ho chiarito con Valentino Rossi, non sono un assassino' ?? Johann Zarco ritorna sulla dinamica dell'incidente e su… - quotidianodirg : Zarco “Chiarito con Rossi, scuse da Morbidelli per le sue parole” - Notiziedi_it : Zarco “Chiarito con Rossi, scuse da Morbidelli per le sue parole” - princigallomich : Zarco “Chiarito con Rossi, scuse da Morbidelli per le sue parole” -