Ufficiale: Sabin Merino ritorna al Leganés (Di martedì 18 agosto 2020) Il Leganès ufficializza l’acquisto di Sabin Merino, ex Deportivo de La Coruña, tramite un tweet El C.D. Leganés volverá a contar con Sabin Merino en la temporada 2020/21 ¡Bienvenido de nuevo Sabin! — C.D. Leganés (@CDLeganes) August 17, 2020 Foto: Sito Ufficiale Leganès L'articolo Ufficiale: Sabin Merino ritorna al Leganés proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Sabin

La Repubblica

Da appena 24 ore il Presidente russo Vladimir Putin ha annunciato al mondo che il suo Paese ha registrato ufficialmente il primo vaccino che dovrebbe contrastare l'avanzata del virus Sars CoVi-2, ma l ...2' di lettura Ancona 10/08/2020 - Il “Comitato di Cittadini di Via Torresi”, ringrazia l’assessore Foresi per le rassicurazioni ed attende fiducioso l’impegno preso. Tuttavia altri problemi non hanno ...