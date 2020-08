Tragedia in Sicilia, precipita deltaplano con a bordo cinquantenne (Di martedì 18 agosto 2020) Sicilia: precipitato un deltaplano a motore con a bordo un uomo di cinquantanni: l’epilogo di quanto accaduto è tragico. Il pilota del deltaplano a motore, un cinquantenne piemontese, è morto carbonizzato a seguito del tragico schianto. A riportare la tragica notizia è l’agenzia di informazione Ansa, la quale fa sapere che il velivolo, è precipitato … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Tp24it : La tragedia di Ferragosto: bimbo cade in piscina e muore annegato - Marco_dalformai : @Miti_Vigliero @LaStampa Certo che essere bagnati a ferragosto in sicilia, una tragedia proprio! - AleSans1 : @mariani_alexia A Ibiza/formentera c’erano stati pochissimi casi finora. 7 in totale a formentera. Quindi fino a po… - radio_milano : Tragedia a Marsala, muore donna morsa da un ragno | BlogSicilia – Ultime notizie dalla Sicilia - mosllerdd : RT @mosllerdd: @Cartabellotta vado fuori tema, stavo pensando alla tragedia consumatasi nei giorni scorsi in Sicilia con il piccolo scompar… -

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia Sicilia Tragedia in Sicilia: donna morsa da ragno violino entra in coma e muore Stretto web Caltagirone, arrestato per l'omicidio della moglie si suicida in carcere

Ne è nato, invece, un violento alterco, finito in tragedia. Lui è stato trovato dalla polizia accanto alla moglie, sotto choc, in lacrime e in evidente stato confusionale. Agli agenti non ha saputo ...

Accusato morte moglie, suicida in cella

(ANSA) - CALTAGIRONE (CATANIA), 18 AGO - Si è tolto la vita nel carcere di Caltagirone, dove era detenuto dal 13 agosto scorso, Giuseppe Randazzo, il ceramista di 50 anni arrestato dalla Polizia per l ...

Ne è nato, invece, un violento alterco, finito in tragedia. Lui è stato trovato dalla polizia accanto alla moglie, sotto choc, in lacrime e in evidente stato confusionale. Agli agenti non ha saputo ...(ANSA) - CALTAGIRONE (CATANIA), 18 AGO - Si è tolto la vita nel carcere di Caltagirone, dove era detenuto dal 13 agosto scorso, Giuseppe Randazzo, il ceramista di 50 anni arrestato dalla Polizia per l ...