“Scusatemi”. Pierluigi Diaco, succede in diretta: è la prima volta che il conduttore fa un passo indietro (Di martedì 18 agosto 2020) L’anno prossimo Pierluigi Diaco non sarà in onda. Io e te, almeno per ora, non rientra nei piani Rai. Un mistero fitto visto gli alti ascolti che la trasmissione ha registrato e la capacità del conduttore apprezzata dal pubblico. Il motivo per cui Pierluigi Diaco è così apprezzato sta nella sua schiettezza, nel suo modo a tratti duro ma onesto di dire le cose. Un’altra prova c’è stata oggi, dopo il consueto appuntamento con il Tg1 delle 13.30, c’è stata la consueta anteprima di Io e Te dove Pierluigi Diaco, insieme a Katia Ricciarelli e Santino Fiorillo, dove annunciano ciò che i telespettatori vedranno nel corso della puntata. Peccato che oggi Pierluigi ... Leggi su caffeinamagazine

katharosblack : Non lo so raga davvero,ci sto provando credetemi! ma ho un odio verso Pierluigi Diago. Mia nonna lo trova simpatico… -

Ultime Notizie dalla rete : “Scusatemi” Pierluigi