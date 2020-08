Negli aeroporto di Dubai e Abu Dhabi cani addestrati fiutano il sudore ascellare (Di martedì 18 agosto 2020) (Teleborsa) – Sniffer dogs Negli aeroporti di Dubai e Abu Dhabi. Gli Emirati Arabi Uniti hanno scelto di affidarsi a cani addestrati per individuare la presenza del virus attraverso l’odore del sudore ascellare con un tasso di precisione del 92%. Un metodo non invasivo per individuare persone contagiate da Covid-19, tenuto conto che i passeggeri diretti Negli Emirati Arabi Uniti devono avere effettuato il tampone (con esito negativo) nelle 96 ore precedenti la partenza del volo. Leggi su quifinanza

marioricciard18 : RT @MassimoFaggioli: collegamenti treno alta velocità - aeroporto: per chi vive negli USA oggi, questa è fantascienza - MassimoFaggioli : collegamenti treno alta velocità - aeroporto: per chi vive negli USA oggi, questa è fantascienza - QuagliaAle : @AngiKappa @andreavianel problema però non è Malpensa o gli aeroporti ma chi deve gestire i controlli sanitari: in… - _dirigente : Incendio all'aeroporto di Dubai negli Emirati Arabi Uniti - cesarebrogi1 : RT @RaiNews: Al via i test all'Aeroporto di Fiumicino per chi rientra da Croazia, Spagna, Malta e Grecia -

Ultime Notizie dalla rete : Negli aeroporto I test rapidi funzionano e Roma intercetta i positivi in aeroporto. D'Amato: "Modello da esportare" RomaToday Coronavirus, a Roma 10 nuovi casi di ritorno dalla Sardegna. In aeroporto rintracciati altri positivi

Mentre continua il tracciamento dei casi (tutti asintomatici) intercettati negli aeroporti che rientrano nel nuovo 'modello Roma' voluto dall'assessore alla sanità nel Lazio Alessio D'Amato. Pronti ...

Contagi e ospedali, quando può scattare un lockdown mirato

Ad aeroporto Fiumicino individuati altri positivi Intanto dopo ... In migliaia intanto si sono prenotati per test e tamponi: oltre 4500 in Toscana, più di 8mila richieste a Milano negli ultimi tre ...

Mentre continua il tracciamento dei casi (tutti asintomatici) intercettati negli aeroporti che rientrano nel nuovo 'modello Roma' voluto dall'assessore alla sanità nel Lazio Alessio D'Amato. Pronti ...Ad aeroporto Fiumicino individuati altri positivi Intanto dopo ... In migliaia intanto si sono prenotati per test e tamponi: oltre 4500 in Toscana, più di 8mila richieste a Milano negli ultimi tre ...