Lo smergo maggiore, una sorta di anatra che conquista il record dei 100 metri! (Di martedì 18 agosto 2020) Questo splendido uccello si chiama smergo maggiore ed è in realtà solo un lontano parente delle più comuni anatre, a cui comunque somiglia molto per via della sua struttura. Questo video ci mostra ...

Questo splendido uccello si chiama smergo maggiore ed è in realtà solo un lontano parente delle più comuni anatre, a cui comunque somiglia molto per via della sua struttura. Questo video ci mostra ...

Sulla Dora nidifica lo smergo La scoperta avvenuta a Ivrea

La mamma fotografata con 12 pulcini da Formini della società del Tarabuso «Purtroppo con il tempo sono passati a 4, ma ormai non sono più predabili» ivrea Era una mattina di fine aprile, il Canavese s ...

