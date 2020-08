Lazio, sfuma David Silva: ha firmato con la Real Sociedad (Di martedì 18 agosto 2020) Era il grande sogno di mercato della Lazio , il regalo perfetto per il ritorno in Champions League , ma alla fine non andrà alla Lazio. David Silva ha firmato a sorpresa con la Real Sociedad, dopo ... Leggi su quotidiano

laziopress : - pasqualinipatri : - laziopress : Il Tempo | Lazio, sfuma il sogno David Silva: da De Paul a un mister X riparte, la caccia - pasqualinipatri : Il Tempo | Lazio, sfuma il sogno David Silva: da De Paul a un mister X riparte, la caccia - lazioland1900 : SFUMA UN’OBBIETTIVO DELLA LAZIO: DAVID SILVA AL REAL SOCIEDAD -