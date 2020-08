KKN - Meret-Ospina, nodo da sciogliere: non ci sarà alternanza il prossimo anno (Di martedì 18 agosto 2020) La situazione dei portieri in casa Napoli resta tutta da sciogliere, con Meret ed Ospina che restano i protagonisti di una diatriba che sta coinvolgendo in queste ore anche i tifosi: sono tanti, infatti, i supporters azzurro che si stanno scagliando ... Leggi su tuttonapoli

zazoomblog : KKN - Meret-Ospina nodo da sciogliere: non ci sarà alternanza il prossimo anno - #Meret-Ospina #sciogliere:… - tuttonapoli : KKN - Meret-Ospina, nodo da sciogliere: non ci sarà alternanza il prossimo anno - MondoNapoli : KKN - Venerato: 'Non credo Meret andrà via. Sul prestito dico questo' - -

Ultime Notizie dalla rete : KKN Meret KKN – Venerato: “Non credo Meret andrà via. Sul prestito dico questo” MondoNapoli RAI – Allan, l’Everton non offre 40 milioni! Gabriel da Ancelotti solo se lo vorrà il Napoli

Ciro Venerato, collega ed esperto di calciomercato, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito, quanto evidenziato dalla nostra redazione: “Può essere la gara che consacra Gattuso?

Ciro Venerato, collega ed esperto di calciomercato, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito, quanto evidenziato dalla nostra redazione: “Può essere la gara che consacra Gattuso?