James vuole lasciare il Real | ma guadagna troppo

(ANSA) - ROMA, 18 AGO - Il Real Madrid vuole 'alleggerire' la propria rosa, e soprattutto il monte-ingaggi, cedendo James Rodriguez, Bale e Mariano, senza dimenticare Jovic. Tuttavia - secondo il Mundo ...

(ANSA) - ROMA, 18 AGO - Il Real Madrid vuole 'alleggerire' la propria rosa, e soprattutto il monte-ingaggi, cedendo James Rodriguez, Bale e Mariano, senza dimenticare Jovic. Tuttavia - secondo il ...

Mercato Lazio, Tare vuole James Rodriguez

Sfumato dopo un lungo corteggiamento, l’ex giocatore del Manchester City, David Silva, che per motivi familiari ha deciso di tornare in Spagna per vestire la maglia della Real Sociedad, ora i ...

