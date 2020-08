Il Barcellona lo conferma, ma Abidal si dimette: ha vinto Messi (Di martedì 18 agosto 2020) Poche ore dopo la complicata decisione del Barcellona di confermare – almeno per il momento – Abidal come direttore sportivo per affidargli la rottamazione di una rosa da rifondare, cambia tutto: Abidal si dimette, trovando un accordo col club per la rescissione consensuale del contratto. In soldoni: ha vinto Messi. Perché Abidal è considerato dal Pallone d’Oro e dai senatori dello spogliatoio come uno dei primi responsabili della stagione disastrosa chiusa con un infamante 8-2 subito dal Bayern in Champions. Lasciarlo al suo posto voleva dire andare contro la linea Messi, il quale secondo la stampa catalana avrebbe messo la dirigenza davanti ad un aut aut: o cambia tutto o me ne vado. Come volevasi ... Leggi su ilnapolista

