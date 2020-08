Higuain: “Juve, farò le mie riflessioni ma non mi manca il calcio argentino” (Di martedì 18 agosto 2020) Gonzalo Higuain spegne le voci che lo vorrebbero tornare in patria tra le fila del River Plate. Intervistato dal canale Fox Sports Argentina, il Pipita spiega: “Non mi manca il calcio argentino. Sono andato via solo perché era il Real Madrid a cercarmi. Quando me ne sono andato ero giovane ma oggi l’Argentina deve aprire gli occhi perché molti giocatori non vogliono tornare, soprattutto per il futuro delle loro famiglie. In tanti preferiscono gli Stati Uniti, la Cina o L’Arabia Saudita anche a 25 anni”. E sul futuro: “Farò delle riflessioni, potrei giocare in MLS ma ho ancora un anno di contratto con la Juventus, vediamo che succede”: Foto: Twitter Juventus L'articolo Higuain: “Juve, farò le mie riflessioni ma ... Leggi su alfredopedulla

forumJuventus : [CT] Juve, rischio stallo per le uscite pesanti. Higuain e Khedira fanno muro, per lasciare pretendono tutti i sold… - TuttoMercatoWeb : Higuain: 'In futuro potrei giocare in MLS. Ora sono alla Juve e ho ancora un anno di contratto' - forumJuventus : Higuain: 'La MLS mi piace, ho un contratto con la Juve, vediamo con Pirlo che succede'?? - Deborah_Juve : RT @mikelelomb: Higuain: '..Vediamo che succede..' A questo punto palla a Paratici e Pirlo. Lui ha un contratto e fa capire che andrebbe so… - carmela19921 : RT @tancredipalmeri: David Silva è un nuovo giocatore della Lazio. Acquisto spaziale, il suo calcio è ancora intatto e i problemi fisici s… -

Ultime Notizie dalla rete : Higuain “Juve Napoli, la Supercoppa è tua | Battuta la Juve dopo rigori infiniti, è festa grande... Il Mattino