Halo Infinite, il rinvio causato da problemi interni allo studio? (Di martedì 18 agosto 2020) Halo Infinite di 343 Industries ha ricevuto molta attenzione ultimamente, anche prima del rinvio nel 2021. La demo su Xbox Games Showcase è stata criticata da molti fan, soprattutto per quanto riguarda la grafica. Lo sviluppo del gioco è stato abbastanza movimentato, dato che il direttore creativo Tim Longo e la produttrice principale Mary Olsen hanno abbandonato lo studio. Tuttavia, un nuovo rapporto di Brad Sams su Thurrott rivela che i problemi per il gioco sono iniziati anche prima.343 Industries ha iniziato a lavorare su un motore nuovo di zecca, Slipspace, mentre sviluppava il gioco - provvisoriamente noto come Halo 6 - per Xbox Series X, quando ancora non era stato annunciato. Tuttavia, i problemi sono iniziati prima dell'E3 2019 con 343 Industries ... Leggi su eurogamer

