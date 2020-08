GP Austria Zarco si difende: “Non sono un assassino” (Di martedì 18 agosto 2020) Dopo il GP d’Austria, Johann Zarco è finito sulla graticola. Al nono giro ha provocato il contatto con Franco Morbidelli, mentre erano in bagarre. L’incidente è stato spaventoso, avvenuto ad oltre 280 Km/h, ed ha rischiato di coinvolgere Valentino Rossi e Maverick Vinales, i quali hanno incrociato le due moto che attraversavano la loro strada, a velocità folli. “sono arrivati due proiettili!“, ha detto un Rossi molto scosso a fine gara. Tragedia sfiorata! Questione di centimetri.A proposito di dichiarazioni, sia Franco che Valentino sono stati molto duri nei confronti di Zarco. “E’ un mezzo assassino“, ha detto il “Morbido”, “L’ha fatto apposta“, ha detto il “Dottore”. Parole piuttosto pesanti, ... Leggi su sport.periodicodaily

Al Red Bull Ring, nel corso del Gran premio d’Austria delle MotoGp, si è rischiata la tragedia. A fine gara quasi tutti i piloti hanno parlato di quello che sarebbe potuto succedere dopo il contatto t ...No, il piano è di andare in Italia, farmi operare e tornare qui in Austria per vedere come mi sento ... non è la sola ‘ferità rimediata domenica da Johann Zarco al nono giro della gara MotoGp. Il ...