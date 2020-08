Gazzetta: Napoli pronto a offrire 22 milioni per Veretout (Di martedì 18 agosto 2020) Il Napoli non ha intenzione di rinunciare a Jordan Veretout, come sottolinea oggi la Gazzetta dello Sport. Con la cessione di Allan in vista, Giuntoli è in attesa che la Roma sistemi le questioni societarie per tornare alla carica con i giallorossi, sono pronti 22 milioni di euro da offrire ai giallorossi per assicurarsi il mediano francese. Un’operazione non di poco conto, che potrebbe convincere la nuova proprietà giallorossa a trattare, sempreché arrivi l’ok di Fonseca il quale tiene il francese nella dovuta considerazione. Il centrocampista era tra le scelte del Napoli già nella passata sessione di mercato, quando la Roma fu più veloce e riuscì ad acquistarlo dalla Fiorentina L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista

