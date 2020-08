Escrementi di topi in deposito alimenti di residenza per anziani nel Barese: scattano derattizzazione e denunce (Di martedì 18 agosto 2020) topi ed Escrementi di roditori in un deposito di alimenti una Rsa della provincia di Bari: è quanto hanno scoperto i Carabinieri dei Nas del capoluogo pugliese nel corso di alcuni controlli. L'... Leggi su baritoday

Topi ed escrementi di roditori in un deposito di alimenti una Rsa della provincia di Bari. A scoprirlo i carabinieri dei Nas del capoluogo pugliese nel corso di alcuni controlli sulle case di riposo.

All’interno del deposito alimenti, comunicante con la cucina, sono stati trovati topi ed escrementi animali. Vista la grave situazione igienica, l’Asl di Bari ha disposto un provvedimento di immediata ...

