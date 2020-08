Donna trova nel proprio appartamento uno scheletro: è quello del fratello scomparso cinque anni prima? (Di martedì 18 agosto 2020) Incredibile scoperta per una Donna giapponese, nel giorno di Ferragosto. Una Donna 69enne – facendo pulizia in casa – ha trovato lo scheletro del fratello, scomparso cinque anni fa. I due erano coinquilini (condividevano casa assieme ad un terzo fratello) e si tratta a tutti gli effetti di una scoperta shock. L’uomo – Sumio Suenaga … L'articolo Donna trova nel proprio appartamento uno scheletro: è quello del fratello scomparso cinque anni prima? NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

Una donna 69enne – facendo pulizia in casa – ha trovato lo scheletro del fratello, scomparso cinque anni fa. I due erano coinquilini (condividevano casa assieme ad un terzo fratello) e si tratta a ...

