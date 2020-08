Diletta Leotta e Ibrahimovic, anche una cena a porte chiuse? Retroscena (Di martedì 18 agosto 2020) Continuano a far parlare di loro Diletta Leotta e Ibrahimovic con alcuni retroscena rivelati dal settimanale Chi: non solo calcio a porte chiuse, ci sarebbe anche una cena Diletta Leotta (fonte foto: Instagram, @DilettaLeotta) e Zlatan Ibrahimovic (fonte foto: GettyImages)Davvero clamoroso quanto rivelato dal settimane ‘Chi‘, che di certo potrebbe diventare lo scoop dell’estate: il noto settimanale diretto da Alfonso Signorini spiega infatti che tra Diletta Leotta e Zlatan Ibrahimovic “è nato qualcosa”. Dopo lo scatto in Sardegna della bella conduttrice di DAZN, con ... Leggi su chenews

