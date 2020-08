Covid, nuovo focolaio in Abruzzo: contagiate madre figlia e ragazzo di Roma. Chiuso bed&breakfast, 9 in quarantena (Di martedì 18 agosto 2020) Il vecchio focolaio, quello della festa dei bambini che finora ha fatto registrare quattordici casi positivi al coronavirus e un Covid-Like, sembra assestato come avevano previsto dalla Asl, ma... Leggi su ilmattino

Oggi la Asl Roma 1 ha comunicato che ci sono altri 10 nuovi casi positivi con link di ... al cluster della festa di Porto Rotondo. Cronaca Coronavirus, romani contagiati in Sardegna: "Alla festa ...

Coronavirus Latina: tornano i contagi in provincia, tre i nuovi casi

Tornano i contagi da coronavirus nella provincia di Latina: dopo che nella giornata di ieri la buona notizia era stata quella dei zero casi nel territorio pontino, oggi, martedì 18 agosto, la Asl da ...

