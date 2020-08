Coronavirus, Oms: «Nuova fase, ora virus spinto da contagi under 40». Diversi cluster nei macelli (Di martedì 18 agosto 2020) Nuova fase per la pandemia di Covid-19: ora il virus è spinto dai contagi nei giovani sotto i 40 anni e con un maggior il rischio per le fasce più vulnerabili. Lo ha detto Takeshi... Leggi su ilmattino

Agenzia_Ansa : #Oms, 294.000 casi in 24 ore, numero più alto dall'inizio della pandemia #Coronavirus #ANSA - petergomezblog : #Coronavirus, in Francia boom di contagiati: 3.300 in un giorno. Numero più alto da tre mesi. Oms: “Nel mondo 294mi… - rtl1025 : ?? #Coronavirus, record di casi nel mondo, 294mila in 24 ore secondo l’#Oms ?? di Ivana #Faccioli - crispadafora : RT @Agenzia_Ansa: #Coronavirus: #Oms, la #pandemia spinta da #contagi tra under 40. 'Molti asintomatici', in Italia età media nuovi casi è… - camilla_staff : RT @Agenzia_Ansa: #Coronavirus: #Oms, la #pandemia spinta da #contagi tra under 40. 'Molti asintomatici', in Italia età media nuovi casi è… -