Coronavirus: Marks & Spencer annuncia 7.000 esuberi (Di martedì 18 agosto 2020) ANSA, - LONDRA, 18 AGO - La catena di vendita al dettaglio britannica Marks and Spencer ha annunciato che taglierà 7.000 posti di lavoro nei prossimi tre mesi a causa dell'impatto della pandemia e del ... Leggi su corrieredellosport

anna_annie12 : Coronavirus ultime notizie. Fase 3, Catalfo al Sole: ora nuove regole per lo smartworking. Marks & Spencer tagl… - GiovanniCalcara : Coronavirus, Marks&Spencer taglia 7 mila posti di lavoro - Affaritaliani : Marks&Spencer taglia 7 mila posti di lavoro causa Covid - Affaritaliani : Coronavirus, Marks&Spencer taglia 7 mila posti di lavoro -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Marks

Rai News

All'aeroporto di Fiumicino sono salite ad una ventina le postazioni per eseguire i test rapidi per l'individuazione del Covid-19. E finora è di circa il 60 per cento l'adesione dei passeggeri, ...Allarme Oms: l'epidemia si allarga tra gli under 50. In Italia sono 320 i nuovi casi di coronavirus, quattro i morti nelle ultime 24 ore (BOLLETTINO - GRAFICHE - MAPPE). Contro la chiusura ...