Coronavirus in Italia, ultime notizie. Salvini: “A qualcuno conviene terrorizzare gli italiani” (Di martedì 18 agosto 2020) Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi Coronavirus Italia ultime notizie – In Italia è caos tra governo e gestori dopo la decisione dell’esecutivo di chiudere le discoteche per limitare i contagi. Intanto, i casi di Coronavirus emersi dall’ultimo bollettino sono stati 320, per un totale di 254.235. L’epicentro della pandemia nel mondo resta tra Stati Uniti e Brasile (qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo). Di seguito le ultime notizie dall’Italia sul Coronavirus di oggi, martedì 18 agosto 2020, aggiornate in tempo reale. Ore 06.30 – ... Leggi su tpi

ilpost : I nuovi contagi arrivano molto più dai turisti che dai migranti, dice Franco Locatelli - Corriere : Coronavirus, il governo ha deciso: discoteche chiuse in tutta Italia. Stretta sulle mascherine - Corriere : Coronavirus, il governo ha deciso: discoteche chiuse in tutta Italia. Stretta sulle mas... - Agenzia_Italia : Niente tamponi, non può funzionare l'ostello della Caritas - pbiffis : RT @fcancellato: La Terra brucia e la colpa è dei giovani consumisti. In Italia non nascono bambini e la colpa è delle donne lavoratrici. I… -