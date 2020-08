Controlli dei Nas nei Centri anziani a Ferragosto, irregolare 1 su 5 (Di martedì 18 agosto 2020) AGI - Mancata assistenza, veri e propri casi di abbandono, falsi infermieri, stanze sovraffollate, topi nelle cucine. E' un vero e proprio ‘catalogo degli orrori' quello censito dal 14 al 16 agosto dai Carabinieri del Nas impegnati nella tutela degli anziani: i militari hanno ispezionato in tutta Italia 265 strutture e Centri dedicati all'accoglimento e all'assistenza, individuandone 51 con irregolarità, pari al 19% degli obiettivi. Nel corso dei Controlli sono state rilevate situazioni "penalmente rilevanti" che hanno portato alla denuncia di 14 tra gestori e operatori, mentre altri 41 sono stati segnalati all'autorità amministrativa e sanitaria e contravvenzionati con sanzioni pecuniarie per un ammontare di oltre 68 mila euro. A causa delle gravi carenze strutturali ed igieniche sono stati disposti provvedimenti ... Leggi su agi

