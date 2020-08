“Caro governo, se voi chiudete le discoteche io non vado a scuola”: polemica sull’influencer Gaia Bianchi, lei si scusa (Di martedì 18 agosto 2020) Sedici anni e migliaia di followers sui social (per la precisione, più di 400mila su Instagram e oltre un milione su TikTok): Gaia Bianchi è un idolo per molti sui coetanei. Ma ora è finita nella bufera a causa di alcune sue dichiarazioni relative alla decisione del governo di chiudere le discoteche. “Mi è appena arrivato un messaggio di mer..: le discoteche chiudono. Io non ho parole raga, ve lo giuro, mi viene da piangere. Mettiamola così caro governo: se voi chiudete le discoteche, io non vado a scuola (risata, ndr)”, sono state le sue parole su Instagram, seguite da un turbinio di polemiche. Un hashtag contro di lei, #GaiaBianchiIsOverParty, è ... Leggi su ilfattoquotidiano

