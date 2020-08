Bracconaggio, gabbie per catturare animali: super multa e rischia il carcere (Di martedì 18 agosto 2020) Sequestrate tre gabbie-trappola istallate per la cattura di fauna selvatica. Le trappole erano state poste su un terreno agricolo in parte coltivato ad uliveto ed in parte destinato all'allevamento di ... Leggi su perugiatoday

Epilogo rassicurante per una coppia di Gheppi recuperata nel territorio del Parco dei Castelli Romani qualche tempo fa e curata al Crfs Lipu di Roma e liberata dai Guardiaparco, presso i Pratoni del V ...

Emergenza cinghiali, gli avvistamenti si moltiplicano: flop dei piani di contenimento

I cinghiali nati in primavera stanno prendendo dimestichezza con il territorio cittadino. Branchi composti da cuccioli più o meno cresciuti, si stanno addentrando nella Capitale, attraversandola da No ...

