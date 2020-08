Bambino di 7 anni scopre di aver avuto per due anni un Lego nel naso (Di martedì 18 agosto 2020) Dopo due anni da quando un piccolo mattoncino Lego gli era rimasto bloccato nel naso, Sameer se ne era quasi del tutto dimenticato. Una sera all’improvviso, dopo aver annusato dei cupcakes, il naso ha cominciato a fargli male. É stato così che finalmente quel pezzo di Lego è uscito dal suo naso. Sameer Anwar è … L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

alepaganotwit : #aborto. Per anni è stato detto che la salute delle donne veniva prima di tutto, anche prima del bambino ma adesso… - SkyTG24 : Un bambino di 8 anni arrestato a scuola da un poliziotto, che vuole ammanettarlo ma fatica parecchio perché troppo… - francobiaset : @CappellettoM Caro Matteo, ti do del tu xke siamo quasi coetanei. Ho due figli, una bambina di 2 anni e mezzo, e un… - MalsHerondale : Il mio cervello continua a ripetermi che Persassy Jackson fa 27 anni e io continuo a non crederci perché il mio bam… - larrylh1d : RT @zaynshappiness: MA CI RENDIAMO CONTO CHE BEAR UN BAMBINO DI 3 ANNI, HA DETTO A LIAM SUO PADRE, GRAZIE PER ESSERE LA FELICITÀ ?!! NON SO… -