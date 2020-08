‘Uomini e Donne’, Sara Shaimi parla di una possibile convivenza con Sonny Di Meo e… (Di lunedì 17 agosto 2020) Procede a gonfie vele la storia d’amore tra l’ex tronista Sara Shaimi e la sua scelta, Sonny Di Meo. A Uomini e Donne, i due si sono scelti e innamorati, nonostante l’emergenza Covid in atto che ha permesso loro di registrare la puntata della scelta in modo piuttosto particolare. Oggi, però, i due si stanno godendo il loro amore e sono spesso in vacanza con un’altra coppia fresca di scelta, Carlo Pietropoli e Cecilia Zagarrigo. Ultimamente, poi, si è vociferato a proposito della loro prossima partecipazione a Temptation Island condotto da Alessia Marcuzzi, partecipazione motivata dalla gelosia di entrambi che è piuttosto risaputa. Inoltre, nelle pagine del settimanale DiPiù, l’ex tronista ha scritto una vera e propria lettera indirizzata al suo Sonny. ... Leggi su isaechia

