“Una società seria adesso prende De Paul e Cavani”, Lazio sotto shock per la decisione di David Silva (Di martedì 18 agosto 2020) Lazio sotto shock per la decisione di David Silva, dopo un tira e molla durato settimane il calciatore ex Manchester City ha scelto la Real Sociedad. E’ stata una notizia sicuramente a sorpresa, oggi era emerso l’interesse del Valencia, con i biancocelesti che attendevano una risposta definitiva entro oggi. La comunicazione è arrivata, ma alla Real Sociedad, è stato definito l’accordo con il club spagnolo, la Lazio non è stata nemmeno informata della decisione. Ancora non sono chiari i motivi della scelta, probabilmente di tipo personale. Sicuramente non per ragioni di prestigio, difficile pensare a questioni economiche. I tifosi biancocelesti sono delusi come confermano i messaggi pubblicati sui social. Il ... Leggi su calcioweb.eu

