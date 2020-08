The Alamo – John Wayne è Davy Crockett (Di lunedì 17 agosto 2020) Il progetto The Alamo iniziò con una ricerca condotta in Texas nel 1946. Poi, con il sostegno di Herbert J. Yates di Republic, John Wayne visità le località a Panama nel 1949. Quando Yates ritirò il suo sostegno, rimase estremamente deluso. Tuttavia, Wayne era così impegnato nell’idea della realizzazione di questo progetto che ha deciso di produrre e dirigere lui stesso il film. La direzione di John Wayne Ci sono stati altri film simili a The Alamo e su Alamo, come D.W. “Martyrs of the Alamo” di Griffith, il primo western storico a trattare l’argomento, o “Man of Conquest” di Republic, nel 1939, un’interessante cronaca dell’eroico Sam Houston. ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

Nel libro di Bob Thompson, “Born on a Mountaintop” (2013) l’autore visita i siti associati a Crockett per scoprire l’uomo dietro la leggenda. La prima cosa che dovresti sapere su Davy Crockett è che n ...

Davy Crockett: l’eroe di Alamo

Davy Crockett nasce il 17 agosto 1786 nello Stato del Tennessee, nella Contea di Greene, spesso indicato come eroe popolare del Far West statunitense. Nasce da una famiglia in difficili condizioni eco ...

