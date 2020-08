Test a Fiumicino: scoperto il primo positivo di rientro da Malta (Di lunedì 17 agosto 2020) Individuato il primo caso positivo dai Test all'aeroporto di Fiumicino: si tratta di un giovane di Pescara di ritorno da Malta. Avviato il contact tracing, e in corso la notifica alla Asl abruzzese. ... Leggi su globalist

Agenzia_Ansa : #Covid_19 L'aeroporto di #Fiumicino attrezza un'area per i test rapidi per chi rientra dai paesi a rischio. Il pla… - SkyTG24 : Coronavirus Lazio, primo positivo individuato grazie a test Fiumicino: giovane da Malta - SkyTG24 : Coronavirus Lazio, da domani test in aeroporti Fiumicino e Ciampino - ilcirotano : Sei giovani positivi al Covid dopo una festa a Porto Rotondo. Primo caso dai test a Fiumicino - - annalisapanello : RT @FrancescoCoccoT: Su 800 test fatti ieri all'Aeroporto di Fiumicino, un solo caso, ripeto, un solo caso positivo di turisti dall'estero.… -