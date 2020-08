Serie A, fondi di investimento: slitta a inizio settembre l’assemblea per le proposte (Di lunedì 17 agosto 2020) L‘assemblea della Lega Serie A tornerà molto probabilmente a riunirsi all’inizio di settembre per affrontare le proposte dei fondi di investimento interessati alla media company destinata a gestire i diritti tv. E’ destinata infatti a slittare di qualche giorno rispetto al 25 agosto, data ipotizzata dopo la riunione del 30 luglio, in cui sono state presentate le prime offerte vincolanti di sei fondi di investimento: Bain, Cvc e Advent, interessati ad acquisire quote di minoranza della media company, Apollo, Fortress e Blackstone, tramite il suo braccio di investimento GSO, solo al ruolo di finanziatori. La Lega ha invitato gli stessi soggetti a rimodulare o confermare le ... Leggi su sportface

sportface2016 : #SerieA Slitta a settembre l'assemblea per affrontare le proposte dei fondi di investimento - sportpontino : Futsal Serie CFemminile: Gran Colpo della Virtus Fondi C5,da Formia arriva Annalisa De Simone - sportpontino : SERIE A BERETTA, CHIUSE LE PRIME DUE SETTIMANE DI PREPARAZIONE DELL’HC FONDI - LatinaQTW : Hc Fondi, unica formazione pontina presente ai nastri di partenza della prossima serie A Beretta maschile di pallam - HCFondi : ???? HC FONDI: IL BILANCIO DELLE PRIME DUE SETTIMANE DI PREPARAZIONE ???? #fondiseitu #cuorerossoblufondi… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie fondi Fondi, offerta vincolante entro il 25 agosto: salta l'assemblea di Lega serie A La Repubblica Diritti tv:Lega a sei fondi, 'offerte vincolanti entro 25/8'

(ANSA) - MILANO, 17 AGO - L'assemblea della Lega Serie A tornerà molto probabilmente a riunirsi all'inizio di settembre per affrontare le proposte dei fondi di investimento interessati alla media comp ...

Sky fa il tifo per lo sbarco dei fondi in Serie A

Sport - Lotito, grande elettore del presidente Dal Pino, è passato all'opposizione che punta su Mediapro. Rappresenta la scadenza decisa dall'ultima assemblea, ai presidenti dei club interessati, per ...

(ANSA) - MILANO, 17 AGO - L'assemblea della Lega Serie A tornerà molto probabilmente a riunirsi all'inizio di settembre per affrontare le proposte dei fondi di investimento interessati alla media comp ...Sport - Lotito, grande elettore del presidente Dal Pino, è passato all'opposizione che punta su Mediapro. Rappresenta la scadenza decisa dall'ultima assemblea, ai presidenti dei club interessati, per ...