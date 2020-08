“Scappate!”. E sulla spiaggia del Sud Italia scoppia il panico. Un toro imbizzarrito tra i bagnanti. Cosa è successo (Di lunedì 17 agosto 2020) Forse qualcuno si ricorderà che qualche anno fa era capitato che due mucche, sfuggite ai loro “carneci” – un macello nella zona – si fossero tuffate in mare, spinte dal loro spirito di sopravvivenza, per poi essere ripescate dalla Capitaneria di porto a due miglia dalla spiaggia. Sempre a proposito di bovini, questa volta in versione maschile e quindi ben più pericoloso, un toro ha gettato nel panico centinaia di bagnanti che si stavano godendo il mare alla vigilia di ferragosto. Lo strano episodio, per fortuna senza conseguenze, si è verificato a Capo Trionto, zona sud di Corigliano Rossano, in Calabria. Il toro con le corna appuntite ha iniziato dapprima ad aggirarsi incuriosito, per poi avvicinarsi ad alcuni ombrelloni. Com’è visibile nel ... Leggi su caffeinamagazine

