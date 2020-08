Rapine violentissime ai tassisti, la confessione: 'Volevo strafarmi di cocaina' (Di lunedì 17 agosto 2020) 'Ci siamo divisi i soldi, ..., siamo andati a comprarci cocaina, ..., quella notte io ho dormito nella stazione di Certosa, ero strafatto'. Lo ha messo a verbale Mohamed Nassar , detto 'Habib', 27enne ... Leggi su leggo

infoitinterno : Violentissime rapine ai tassisti, la confessione: 'Volevo strafarmi di coca' - RedazioneLaNews : #Milano Violentissime rapine ai tassisti, la confessione: 'Volevo strafarmi di coca' -

Ultime Notizie dalla rete : Rapine violentissime

Rapine per procurarsi la cocaina. È quanto ha ammesso uno dei fermati per le due violentissime rapine commesse ai danni di due tassisti il 10 e 12 agosto. Nel frattempo il giudice per le indagini prel ...«Ci siamo divisi i soldi (...) siamo andati a comprarci cocaina (...) quella notte io ho dormito nella stazione di Certosa, ero strafatto». Lo ha messo a verbale Mohamed Nassar, detto 'Habib', 27enne ...